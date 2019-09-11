Samsat Kaymakamı okullarda incelemelerde bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Kaymakam Halid Yıldız, okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile birlikte Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Halid Yıldız, Okul Müdürleri Mustafa Çelik ve Mehmet Tepe ile öğretmenlerden bilgiler alarak, sıkıntılarını dinledi. Sorunların çözüm önerileri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.



Öğrencilerin okumaya önem vermeleri gerektiğini belirten Kaymakam Yıldız, gençlerin hayata hazırlanması konusunda eğitimcilere çok iş düştüğünü ifade etti.



Kaymakam Yıldız, "Bugün öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sorun okuduğunu anlamama meselesidir. Bu sorunu halletmediğimiz sürece çocuklarımızdan ne akademik anlamda nede hayatta başarı bekleyemeyiz. Bu mekanik okumanın yanında okuduğunu, gördüğünü, yaşadığını anlama ve anlamlandırmaya yoğun çaba sarf etmemiz gerekiyor. Okulların fiziki durumları, taşıma kapsamındaki öğrencilere sağlanan servis ve yemek hizmeti. Materyal temini veya sosyal kültürel faaliyetlerin yapılması için çaba sarf edeceğiz. Sorunları en asgari seviyeye çekeceğiz. Bizler de öğretmen ve öğrencilerimizden daha çok gayret ve başarı bekliyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN