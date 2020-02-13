Samsat nüfusunda artış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsat nüfusunda artış - Son Dakika

Samsat nüfusunda artış

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki yıldan beri göç verirken bu yıl nüfus artışı sağlandı.

Samsat nüfusunda artış, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki yıldan beri göç verirken bu yıl nüfus artışı sağlandı.


2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremler sonrasında Samsat ilçesinden önemli miktarda göç yaşanırken son yapılan nüfus sayımında nüfus artışı olduğu gözlendi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, vatandaşların artık memleketlerine geri döndüklerini, hatta daha fazla vatandaşın Samsat'a taşındığını ifade etti. Yapılan ve planlanan hizmetlerin görülmesi ve deprem konutlarının en azından bir kısmının tamamlanması ile birlikte gözle görülür bir şekilde geri dönüşün yaşandığını kaydeden Başkan Fırat, "Ben inanıyorum ki, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Samsat nüfusu çok daha fazla artacaktır. Depremden sonra bazı insanlarımız haklı olarak buradan umutlarını kestiler. Çadırlarda, konteynırlarda yaşamak elbette ki zor. 400 konutun tamamlanması ve Belediye olarak projelerimizi hayata geçirdikçe insanlarımız tekrar umutlanarak memleketlerine geri dönüyorlar. Biz hizmet ettikçe, ilçemizi daha yaşanılır hale getirdikçe başka yerlere taşınan hemşerilerimiz geri döneceklerdir. Geçen yıl ilçe merkezinin nüfusu 3 bin 757 iken bu sayı 4 bin 272 oldu. 515 kişilik bir fark ile yaklaşık yüzde 14'lük bir artış oldu. Sadece ilçe merkezinde değil, ilçe genelinin nüfusunda da artış oldu. Bu bizleri mutlu ediyor ve halkımızın bize olan güveni gösteriyor. Bu güveni boşa çıkamayacak, ilçemizi imkanlar ölçüsünde hizmete doyuracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa mahkeme başkanından şaşırtan soru: Tahliye olmak ister misin?

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsat nüfusunda artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]