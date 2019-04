Samsat'ta 10 Nisan Polis Haftası Kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtını çelenk konuldu. Sonrasında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.



İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra kutlamalar çerçevesinde şehit güvenlik güçlerinin ruhuna Hacı Ömer Caminde mevlit okutuldu. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan ile kamu kurum ve kuruluş amirleri İlçe Emniyet Amirliğimi ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin gününü kutladı.



Samsat Kaymakamı Halid Yıldız tarafından, başta 31 Mart Yerel Seçimleri olmak üzere görevlerinde başarı gösteren emniyet mensuplarına başarı belgesi verildi.



Burada bir açıklama yapan Kaymakam Yıldız, gösterdikleri başarıdan dolayı emniyet mensuplarını tebrik ederek, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.



Kaymakam Yıldız, "Bizlerin, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla, her türlü zorluğa göğüs gören Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunu bir kez daha kutlamanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Emniyet Teşkilatımızın görevlerini elbette anlatmakla bitiremeyiz. Saat kavramı olmadan can ve mal güvenliğimizi sağlamak amacıyla bu zorlu görevi kendisine meslek edinen polislerimiz, yerine getirdikleri başarılı görevler ile her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

