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Samsat'ta 1500 çocuğa bayramlık

38 dakika önce

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Samsat'ta 1500 çocuğa bayramlık, System.String[]
TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.
İlçede 2 Mart 2017'de, meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri yıkıldıktan sonra konteynerlerde yaşayan 1500 çocuğa, TOGEM-DER tarafından bayramlık kıyafet dağıtıldı. Kıyafet dağıtım programına TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat katıldı.
Hediye kıyafetleri alan çocukların mutluluğu ile kendilerinin de mutlu olduğunu söyleyen Nevin Gacal,"TOGEM-DER olarak İstanbul'dan Samsat'a gönül köprüsü kurduk. İlçede bulunan çocukları sevindirmek adına 1500 öğrenciye Ramazan Bayramı öncesi bayramlıklarını dağıttık. Ramazan bitmeden bayram bitmeden gelelim çocuklarımızı sevindirelim aileleri ziyaret edelim dedik. Çocuklarımıza bayramlık giysi getirdik, bin 500 çocuğumuzu sevindiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de Samsat halkını yalnız bırakmayarak sürekli yanlarında olacağız. TOGEM-DER olarak 3 gündür buradaki insanlarımızla birlikteyiz ve ilçe halkının sıkıntılarına dertlerine ortak olduk. Çocuklarımızın gözünden o mutluluğu görebiliyorum. İnşallah kardeş olarak ilan ettiğimiz Samsat'ımızı bundan sonra yalnız bırakmayarak Halil başkanımızla birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.
Gacal, daha sonra bayramlık kıyafet dağıtılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
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