Son Dakika Haberleri: Samsat'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Samsat'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Samsat'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Samsat ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.56'da meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

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