Samsat'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADIYAMAN'ın Samsat
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Samsat ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.56'da meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
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