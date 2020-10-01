Samsat'ta aday öğretmenlere kurumlar tanıtıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar tanıtıldı.

Bu yıl öğretmenlik mesleğine adım atan 16 aday öğretmenin göreve başlaması dolayısıyla hazırlanan yetiştirme programı kapsamında, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu makamında ziyaret edildi.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve şube müdürleri nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Alemdaroğlu, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret ederek, geleceğimizin teminatı olan çocukların en iyi bir şekilde hayata hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlerin en önemli role sahip olduklarını belirtti.

Kaymakamlık mesleğinin görevlerini de anlatan Kaymakam Alemdaroğlu, "Kaymakam ilçede hükumeti ve devleti temsil eder. Kurumlar arası işbirliği, koordinasyon ve işleyişinin sağlanmasını sağlayan kaymakamın en önemli görevlerinden biri de emniyet ve asayişi sağlamaktır. Sağlık ve eğitim ile diğer bütün konularda kaymakam, koordinasyon görevini sağlar. Eğitimdeki seviyenin yükseltilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Öğretmenlerimiz canla başla bu uğurda çalışırken, bizler de onların daha iyi şartlarda çalışmalarını temin etmede yardımcı olacağız. Görevlerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve beraberindekiler kurumları tanıttıktan sonra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ı makamında ziyaret etti. - ADIYAMAN