Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Ağaçlandırma Çalışması Yapılıyor

Samsat'ta Ağaçlandırma Çalışması Yapılıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Samsat'ta Ağaçlandırma Çalışması Yapılıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde son iki yıl içerisinde meydana gelen depremler nedeni ile altyapı ve kalıcı konutların yapılması çalışmaları sırasında kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiğini belirten Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken, işe kendi kurumundan başladı.

İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ayaz ve Samsat TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi Fahrettin Çelik ile birlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesini ağaçlandıran Yelken, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 600 adet çam ve çınar ağacını toprak ile buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yelken, "İlçemizde iki deprem yaşadık ve gerek altyapı, gerekse de kalıcı konutların yapılması nedeni ile Samsat ilçesi bir şantiye durumuna gelmiş ve bir çok ağaç kesilmek durumunda kalmıştır. Zaman kaybetmeden bunun telefi edilmesi gerektiğini düşünerek, kendi binamız ve stadyum çevresini ağaçlandırma kararı aldık. İlk etapta 600 fidanı toprak ile buluşturduk. Bu anlamda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır" dedi.

TEMA Vakfı Samsat İlçe Temsilcisi Fahrettin Çelik ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla maalesef çevrenin olumsuz etkilendiğini belirterek, ağaçlandırma ve temizlik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Samsat Gençlik ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde başlatılmış olan bu çalışmaların bütün kurumlara ve bütün halkımıza örnek olduğunu söyleyen Çelik, bunun yaygınlaşması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, Samsat, Güncel
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