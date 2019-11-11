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Samsat'ta ağaçlandırma kampanyasına destek

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Samsat ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsat'ta ağaçlandırma kampanyasına destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Samsat ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.


Samsat ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Türkiye genelinde 11 Kasım itibari ile 11 milyon fidanın toprak ile buluşturulması projesi kapsamında Samsat ilçesinde yaklaşık 11 bin fidan dikimi yapıldı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, gelecek kuşaklara daha yeşil, temiz ve sağlıkla yaşanabilir bir dünya bırakmak için başlatılan bu projenin önemine işaret ederek, ülke olarak bu projeye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kaymakam Yıldız, "Bütün ülkemizde cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu önemli projeye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Minik öğrencilerimiz ile birlikte kampanyayı başlattık. İnşallah bu fidanlar, çocuklarımız ile birlikte büyüyecek ve daha müreffeh bir ülke olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Orman Genel Müdürlüğü, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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