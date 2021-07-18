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Samsat'ta bayram taplaması yapılıyor - Son Dakika

Samsat'ta bayram taplaması yapılıyor

18.07.2021 14:09
Samsat'ta bayram taplaması yapılıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bayram taplaması ve kalori aydiye isimleri ile bilinen çöreğin yapımına başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bayram taplaması ve kalori aydiye isimleri ile bilinen çöreğin yapımına başladı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeni ile uygulanan tedbirler kapsamında son iki yılda ara verilen bayram taplaması geleneği bu yıl yeniden başladı. Samsat ilçesine has bir yiyecek olan ve sadece bayramlarda ailelerin imece usulü ile yaptıkları bayram taplaması yapımı için kadınlar günler öncesinden hazırlıklarına başlarken, bazı vatandaşlar ise hazırladıkları taplamaları pide fırınlarınlarında pişiriyor. Samsat Gevreği de denilen bayram taplaması un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ve yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir otun sürülmesiyle yapılıyor. Bayrama has olan bu yiyecek birkaç ay kadar doğal ortamda bozulmadan kalabiliyor.

Samsat ilçesinde çeşitli içeceklerle birlikte bayramda gelen misafirlere ikram edilen bu yiyecek, zengin-fakir demeden bütün ilçe halkı tarafından yapılıyor. Birkaç ailenin bir araya gelerek yaptıkları taplama hazırlama işi şenlik havasında geçtiğinden, bayrama ayrı bir tat katıyor. - ADIYAMAN

Samsat'ta bayram taplaması yapılıyor

Koronavirüs, Adıyaman, Bayram, Samsat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsat'ta bayram taplaması yapılıyor - Son Dakika


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