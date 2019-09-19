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Samsat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ilköğretim haftası kutlandı.

Samsat'ta İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ilköğretim haftası kutlandı.


Samsat Merkez İlkokulu Müdürlüğünce hazırlanan ilköğretim kutlama programına Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Merkez İlkokulu Öğretmenlerinden Özlem Tekdemi yaptı. Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve Samsat Kaymakamı Halid Yıldız birer konuşma yaptı.


Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmasında okumanın faydalarından bahsederek, öğretmen, öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.


Kaymakam Yıldız, "İki buçuk yıl önce Samsat ilçemizde meydana gelen depremde öğrencilerimiz önce çadırlarda, daha sonra prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdürdüler. Bu süre zarfında öğrencilerimizin başarısında bir düşüş yaşanmadı. Demek ki, eğitimcilerimiz azim ve sabırla çalıştılar. Görev yapan bütün eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da öğrencilerin okuduğunu anlama ve anlamlandırma konusunda özveri ile çalışmamız gerekiyor. Sadece mekanik olarak okumak yeterli değil. Velilerimiz, öğrencilerine zaman ayırmalı ve başarıyı yakalamak için imkanlarını kullanmalıdırlar. Şu anda Samsat ilçemizde okullarımızın çoğu yenilendi. Öğretmen kadrosunda eksiğimiz yok. Başarmamak için hiçbir bahane bulunmamaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Öğrencilerin okuduğu şarkı ve şiirlerden sonra Türkmen kızı oyunu, Ali ile Hülya skeci ile cüceşov müzikli gösterisi beğeni ile izlendi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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