Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü kutlaması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü kutlaması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.


Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu ve Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.


Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Meslek Dersleri Öğretmeni Büşra Ayık yaptı. Sinevizyon gösterisi, 12 Mart oratoryosu, tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunmasından sonra en güzel İstiklal Marşı'nın okunması, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.


Program sonrasında bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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