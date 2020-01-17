Samsat'ta karne sevinci - Son Dakika
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Samsat'ta karne sevinci

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevinci yaşadı.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevinci yaşadı.


Samsat ilçesinde 2019- 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi nedeni ile Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, milli eğitim şube müdürleri, bazı kurum amirleri, köy muhtarları, öğrenci ve velileri katıldı.


Burada bir konuşma yapan Kaymakam Halid Yıldız, öğrencilere kitap okumaları ve bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.


Kaymakam Yıldız, "Bir eğitim öğretim yılını daha geri bıraktık. Öğrencilerimiz elbette yoruldular. Bu tatili dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmeleri yararlı olacaktır. Bütün öğrencilimize, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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