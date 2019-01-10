Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Kış Ortası Nar İhraç Ediliyor

Samsat'ta Kış Ortası Nar İhraç Ediliyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde üretilen narlar kış aylarında yurt dışına ihraç ediliyor.

Samsat'ta Kış Ortası Nar İhraç Ediliyor, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde üretilen narlar kış aylarında yurt dışına ihraç ediliyor.

Samsat ilçesi Göltarla köyünde üretilen narlar soğuk hava depolarında bekletilerek kış aylarında başta Almanya olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Tarım Bakanlığının yüzde elli hibe destekli kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme projeleri kapsamında kurulan iki ayrı soğuk hava deposunda muhafaza edilen ürünler, paketlenmek üzere önce Mersin'e oradan da yurt dışına gönderiliyor.

Soğuk hava deposu sahibi Mahmut Albayrak, bu yıl nar rekoltesinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, tütüne alternatif olarak düşünülen nar üretiminin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Tarım Bakanlığının yüzde elli hibe destekli kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme projeleri kapsamında bir adet soğuk hava deposu yaptıklarını, ayrıca Göltarla köyünde bir kişinin daha aynı destekten faydalandığını belirten Albayrak, yaklaşık bin tonluk bir narın muhafaza edilebildiğini belirtti.

Albayrak, "Göltarla köyümüzde iki tane soğuk hava deposu yaptık. Köyümüzde üretilen narlar bu depolarda muhafaza edilerek kış aylarında piyasaya sürülmektedir. Bununla çiftçilerimiz rahat pazar bulabilirken, bizler de ayrıca kar ediyoruz. İklim ve toprak yapısı bakımından Samsat ilçemizde kaliteli nar yetişmektedir. Yıllardır ilçemizde kuru tarım yapılmaktaydı. Son yıllarda başta nar ve badem olmak üzere meyvecilik alanında da ciddi üretim yapılmaktadır. Samsat ilçemizde bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekir. Paketleme ve pazarlama konusunda da adımlar atılması gerekir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Adıyaman, Samsat, Güncel
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