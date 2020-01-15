Samsat'ta kuran kursu öğrencileri ilk karnelerini aldı - Son Dakika
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Samsat'ta kuran kursu öğrencileri ilk karnelerini aldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçe Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrencileri hayatlarının ilk karnelerini aldı.

Samsat'ta kuran kursu öğrencileri ilk karnelerini aldı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçe Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrencileri hayatlarının ilk karnelerini aldı.


Karne dağıtım törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçe Müftüsü Metin Kara, okul müdürleri ile öğretmenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan ilçe Müftüsü Metin Kara, öğrencilerin hayatlarında ilk kez karne heyecanını yaşarken, kendilerinin de bu heyecana ortak olduklarını belirtti. Müftü Kara, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için en küçük yaştan eğitime ihtiyaç vardır. Bu nedenle çocuklarımız 4-6 yaşlardan itibaren eğitilmektedirler. Bunun için okul idarecilerimiz ve Kuran kursu öğretmenlerimiz özveri ile çalışmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir yardımı esirgemeyen ve karne heyecanına ortak olan ilçemiz Kaymakamına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kuran-ı Kerim, Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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