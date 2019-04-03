Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Kutlama Çiçeği Yerine Bağış Yapılması Çağrısı

Samsat'ta Kutlama Çiçeği Yerine Bağış Yapılması Çağrısı

40 dakika önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Halil Fırat, kendisine kutlama çiçeği göndermek yerine Samsat Spor'a bağış yapma çağrısı yaptı.

Samsat'ta Kutlama Çiçeği Yerine Bağış Yapılması Çağrısı, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Halil Fırat, kendisine kutlama çiçeği göndermek yerine Samsat Spor'a bağış yapma çağrısı yaptı.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Samsat Belediye Başkanı olarak seçilen Halil Fırat, kendisine kutlama çiçeği göndermek isteyenlerin, Samsat Belediye Spor'un hesabına bağış yapmalarını istedi.

Fırat, "Samsat'a belediye başkanı olarak seçildiğim için herkese teşekkür ederim. Öncelikle sporcu kimliğim olduğu için Samsat sporumuza yardım yapmak istedik. Yardımlarımız devam edecek elbette. Bizleri kutlamak için çiçek göndermek isteyen dostlarımız olacaktır. Bu yardımları Samsat Belediye Sporumuzun hesaplarına yatırmalarını rica ediyoruz. Ayrıca bu Pazar Şanlıurfa'da Göbeklitepe yarı maratonu var orada koşacağım. Arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Samsat Belediye Spor Teknik direktörü Fedli Tepe ise Samsat Spor'un mali sıkıntı içerisinde olduğunu ifade ederek, duyarlılığından dolayı Başkan Halil Fırat'a teşekkür etti.

Tepe, "Samsat Spor'un mali olarak çok büyük sıkıntıları var. Hiçbir taraftan, hiçbir Samsat'lıdan destek görmüyorduk. Sağ olsun Halil başkanımız, kendisine gönderilen çiçek ve bağışların bize yapılmasını teklif etti, biz de kabul ettik. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza, bu daha birinci jestidir. İnşallah daha güzel şeyler yapacaktır. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:23 Kaynak: İHA

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