Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Mehmet Akif'i Anma Programı Düzenlendi

Samsat'ta Mehmet Akif'i Anma Programı Düzenlendi

7 dakika önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı gerçekleşti.

Samsat'ta Mehmet Akif'i Anma Programı Düzenlendi, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı gerçekleşti.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, kumu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Mehmet Akif'in hayatını konu alan slayt gösterisi ile devam eden program okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye gider öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu program sonunda bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, öğrencilerin duygu yüklü ve şevkle sundukları etkinliklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:10 Kaynak: İHA

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