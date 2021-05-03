Samsat'ta modern tekniklerle yem bitkileri üretiliyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde modern teknikler kullanılarak yem bitkileri üretiliyor.

Samsat ilçesinde yaklaşık 400 dönümlük alanda çavdar ve buğday melezlemesinden elde edilen bir buğdaygil bitki olan tritikale bitkisi hasadı modern tarım aletleri ile yapılarak büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak.

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nihat Alan, Adıyaman genelinde 400 dönümlük alanda tritikale bitkisi ekildiğini ve dönümüne yaklaşık 200 kilogram ürün elde edildiğini söyledi.

Başkan Nihat Alan yaptığı açıklamada, "200 dönümü Samsat ilçemizde olmak üzere, Adıyaman genelinde 400 dönümlük alanda tritikale bitkisi ektik. Besin değeri yüksek olan bu bitki tane amaçlı olarak ekildiği gibi yem bitkisi amaçlı silaj ve kuru ot elde etmek için de ekilmektedir. Bu bitki buğdayın zor yetiştiği kıraç ve verimsiz arazilerde de kolayca yetişiyor. Bu bitkinin erken biçilmesi nedeni ile ikinci ürün yetiştirilmesinde de büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ektiğimiz bu bitkileri bizler silindirli tambor ot biçme makinesi ile el değemeden biçiyor, silindirik rulo balya makinesi ile biçiyor ve yüksek kaliteli balyalama presleme makinesi ile balyalayarak hayvanlarımızın yem ihtiyacında kullanıyoruz. Bu şekilde preslediğimiz balyalar açılmadığı sürece bir hatta iki yıl muhafaza edilebilmektedir. Çiftçilerimizin artık tamamen sulu ve modern tarım ve hayvancılık yapmalarını öneriyoruz. Bu konuda çiftçilerimize her türlü danışmanlık desteği sunmaya hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN