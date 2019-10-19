Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla program düzenlendi.

Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla program düzenlendi.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulunun köy ve mahalle muhtarları Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız burada yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesinin yerel yönetimler ve demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirterek, köy ve mahallelerde vatandaşların her türlü sıkıntılarında ilk başvurdukları resmi merciler olduğunu ifade etti.


Kaymakam Yıldız, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarlar. Vatandaşların ilk başvurdukları resmi makamlardır. Kamu yönetiminde Muhtarlarımız çok zor, zor olduğu kadar da önemli rol üstlenmişlerdir. Yönetimde adil, şeffaf, tarafsız ve hakkaniyete dayalı hizmet etme durumundadırlar. Bu önemli günde Muhtarlarımıza başarılar dilerken, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleri ile birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısında Muhtarlarımız yemekte buluştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, 21-27 Ekim haftası için burçları yorumladı Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]