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Samsat'ta öğrenciler aşure programı düzenledi

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren imam hatip lisesi öğrencileri aşure programı düzenledi.

Samsat'ta öğrenciler aşure programı düzenledi, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren imam hatip lisesi öğrencileri aşure programı düzenledi.


Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde aşure programı düzenlediler.


Programa Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, kamu kurum ve kuruluş amirleri, bazı köy ve mahalle muhtarları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve beraberindeki protokol üyeleri öğrenciler ile birlikte aşure dağıtımı yaptı.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çelik, bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin, damak ile birlikte gönülleri tatlandırması amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti.


Okul Müdürü Çelik, "Muharrem ayı ve aşurenin dinimizde önemli bir yeri vardır. Aşure kaynatılan yerde bolluk ve bereket olduğuna inanıyoruz. İslam tarihinde, bu aya denk düşen onlarca önemli hadise meydana gelmiştir. Bu manevi havayı teneffüs etmek ve öğrencilerimiz ile halk arasında kaynaşmaya vesile olmak için geniş katılımlı bir aşure programı düzenledik. Emeği geçenlere ve katılım sağlayan başka Kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere bütün herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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