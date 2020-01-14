Samsat'ta refüjlerde ağaçlandırma çalışması - Son Dakika
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Samsat'ta refüjlerde ağaçlandırma çalışması

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, ilçenin daha güzel görünüme kavuşturulması amacıyla refüjlerde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Samsat'ta refüjlerde ağaçlandırma çalışması, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, ilçenin daha güzel görünüme kavuşturulması amacıyla refüjlerde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.


İki depremin yaşandığı Samsat ilçesinde yol, refüj ve kaldırımlar da kullanılmaz hale geldiğinden Samsat Belediyesince ilçenin yeniden güzelleştirilmesi ve huzurlu bir yaşam için çalışmalar başlatıldı. Samsat ilçe merkezinde bulunan bütün bölünmüş yollarda bulunan refüjlere toprak çekilerek ağaçlandırma yapılıyor.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, toplamda 10 bin ağacın toprakla buluşturulduğunu belirterek, refüj ve ileride park mesire alanı olarak düşünülen alanların ağaçlandırıldığını ifade etti.


Başkan Fırat, "İlçenin girişinden başlayarak bütün yollarımızdaki refüjlerde ağaçlandırma yapıyoruz. Böylece ilçemiz daha yeşil ve güzel bir görünüm kazanacak. Depremden çıkmış ilçemizde daha yaşanılır alanlar oluşturarak, güzel ve çağdaş bir görünüm kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Samsat ilçemiz yepyeni, modern bir görünüm kazanacak. Çünkü, Samsatlılar hizmetin en iyisini hak ediyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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