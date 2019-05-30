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Samsat'ta ses yarışması yapıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlendi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ses yarışmasında, okulları adına yarışmaya hak kazanan öğrenciler finalde yarıştı.

Ses Yarışmasına Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, bazı kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lise Salonunda yapılan ve müzik öğretmenlerinin jüri olarak görev aldığı yarışmalarda, Merkez Ortaokulu Öğrencisi Enes Kızıl birinci olup ödül olarak belirlenen bir bağlama aldı.

Ödülü veren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, öğrencilerin bir birinden güzel eserleri ustalıkla yorumladıklarını belirterek kendilerini tebrik etti.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizde öğrencilerimiz güzel çalışmalara imza atıyorlar. Onları ve değerli eğitimcilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz aldıkları bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de başarılar ederek ve bizleri il dışında da temsil etmelidirler" dedi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı konuşmasında, bilgiye ulaşmanın ötesinde, bilgi oluşturmanın mücadelesinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Akın "Çocuklarımızın yüreğini sağlık, Katılan bütün öğrencilerimizi, okullarımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Her öğrencimizin yorumu bir birinden güzeldi ama sonunda bir birinci seçilmesi gerekiyordu. Jürinin yaptığı titiz değerlendirme sonucu birinci olan öğrencimizi de ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:27 Kaynak: İHA
Fırat, Adıyaman, Samsat, Güncel
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