Samsat'ta spor yatırımları - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yürütülen spor tesislerinin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri ve Samsat Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken ile birlikte Samsat ilçesinde yürütülen spor tesisleri inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

İlk olarak Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Müdür Keleş, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırım programına alınan ve inşaatı tamamlanan yüzme havuzu, inşaatı devam eden kapalı spor salonu ve stadyumda incelemeler yaptı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Samsat ilçesinde atletizm pisti ile gençlik merkezi için de altyapı çalışmalarının başlayacağını belirterek, Samsat ilçesinde şu anda çok önemli yatırımların devam ettiğini ve bu yatırımların daha da arttırılacağını söyledi.

Müdür Keleş, "Spor, gençlerimizin zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlayan en faktörlerden biridir. Bize düşen ise gençlerimize bu ortam ve imkanları sağlamaktır. Geleceğimiz olan gençlerimize kaliteli bir spor kültürü kazandırmak bizim asli görevimizdir. Samsat ilçemizde de bunu sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yüzme havuzu inşaatımız bitti ve açılışa hazır hale getirildi. Kapalı spor salonumuzun inşaatı devam ediyor. Bu arada atletizm pisti ve gençlik merkezimiz için ise altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada Samsat yönetimi nasıl ki kendi içerisinde ekip ruhu ile çalışıyorsa, il yönetimi ve merkezi yönetimle de diyalog ve işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Fırat, "En faydalı ve kalıcı yatırım gençlere yapılan yatırımlardır. Samsatlı gençlerimiz hizmetin en iyisine layıktır ve bu hizmetleri almaları için var gücümüz ile çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN