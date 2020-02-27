Samsat'ta tekstil fabrikası açılıyor - Son Dakika
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Samsat'ta tekstil fabrikası açılıyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yüz kişiyi istihdam edecek bir tekstil fabrikasının açılacağı belirtildi.

Samsat'ta tekstil fabrikası açılıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yüz kişiyi istihdam edecek bir tekstil fabrikasının açılacağı belirtildi.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat ilçesinde işsizliğin azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini, bunun için yüz kişiye iş imkanı sağlayacak bir tekstil fabrikasının açılmakta olduğunu söyledi. Başkan Fırat, "Samsat ilçemizin en önemli sorunlarından biri de işsizlik sorunudur. Bunun çözümü için çalışmalar yürütmekteyiz. Girişimlerimiz sonucunda yüz kişinin istihdam edilebileceği bir fabrika açılıyor. Şu anda makine montajları devam ederken, bir yandan da işçi başvuruları alınıyor. Samsat'ta yatırım yapacak girişimcilerimize her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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