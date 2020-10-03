Samsat'ta yeni konutların ihalesi yapılacak - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ilçesine 149 adet konut inşaatının ihalesinin 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2017 ve 2028 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından Samsat ilçesine 149 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesinin 15.10.2020 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Aydın, kalan konutların ihalesinin de etaplar şeklinde yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN