Son Dakika Haberleri: Samsat'ta yollarda yama çalışması başladı
Son Dakika Güncel Samsat'ta yollarda yama çalışması başladı

Samsat'ta yollarda yama çalışması başladı

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy yollarında yama çalışması başladı.

Samsat'ta yollarda yama çalışması başladı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy yollarında yama çalışması başladı.


İl Genel Meclis Üyeleri Osman Deniz ve Ümit Tuncer ile birlikte Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ı makamında ziyaret eden Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genel meclisi olarak yürüttükleri çalışmalar ile 2020 yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Daha sonra Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Osman Deniz ve Ümit Tuncer ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik yürütülen yol bakım, onarım ve yama çalışmalarını yerinde inceledi.


Burada bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, Samsat ilçesinde 105 kilometre yol ağı bulunduğunu ve bu yolların tamamında yama çalışması yaptıklarını söyledi.


Başkan Erdoğan, "Samsat ilçemizin ilçe Kaymakamı ve belediye başkanı ziyaret ettik. İlçeye bağlı Taşkuyu köyünde devam eden yolun bakım ve onarım çalışmalarını inceledik. Gerek valimiz, gerekse il özel idaresi yetkilileri ile birlikte Adıyaman genelinde sıkı bir çalışma temposu ile yollarımızda iyileştirme yaptık. Yollarda yama yapılması yolun ömrünü uzatır. Bunun için bu çalışmayı önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimize ne kadar hizmet yapsak azdır. Milletimiz hizmetin en iyisine laiktir. Adıyaman genelini önemsiyoruz ama Samsat ilçesinde yaşanan iki ayrı depremden dolayı buraya pozitif ayrım yapmak durumundayız. Bizim koltukta oturmak gibi bir lüksümüz yoktur. Bütün ekibimizle birlikte sahadayız. Her konuda bizleri destekleyen milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, genel sekreterimiz ve çalışmalara bizzat katılan personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Osman Deniz, Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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