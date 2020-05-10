Samsat'tın alt yapısı yenilendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremlerde işlevsiz hale gelen altyapı sistemi yenilendi.



Samsat ilçesi Kale Mahallesinde alt yapının düzgün çalışmadığından vatandaşlar mağdur olmasından dolayı Samsat Belediyesi ekipleri tarafından katı atık terfi sistemi yenilenerek devreye konuldu.



Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kale Mahallesinde çalışmaların tamamlanması ile Samsat'ta altyapı çalışmalarının sorunsuz hale getirildiğini söyledi. Başkan Fırat, "Kale Mahallemiz toplu alanında evsel nitelikli atık suların arıtma tesisine iletilmesinde sıkıntılar yaşanmakta idi. Olası yağmur, sel ve taşkın sularının oluşması durumunda biriken suların hızlıca tahliye edilmesi amacıyla sistemimizi yeniledik. Vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçilmesi için önceden hazırlıklı olmamız ve tedbir almamız gerekiyordu. Sahada gerekli çalışmalarımızı tamamladık ve Samsat ilçemizin alt yapı sisteminin sorunsuz çalışmasını sağladık" diye konuştu. - ADIYAMAN