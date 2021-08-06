Samsat'tın köylerinde kalıcı konutlar yapılıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesi köylerinde de deprem konutlarının yapılmasına başlandı.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin yerine kalıcı konutların yapılması çalışmaları kapsamında yapılan ihaleler ile 279 konutun daha yapımına başlandı.

Samsat ilçe merkezinde daha önce yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen 394 konutun yanı sıra 149 konutun daha yapımına başlanmış ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Bayırlı köyünde 8, Başaklı mezrasında 10, Ovacık köyünde 25, Göltarla köyünde 62, Yarımbağ köyünde 54, Kovanoluk köyünde 10 ve Taşkuyu köyünde 110 olmak üzere toplamda 279 konut inşaatı devam ediyor. 65 konutun ise ihalesinin tamamlandığı yer tespitini müteakip inşaatına başlandığı bildirildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köylerdeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ilgililerden çalışmaların seyri hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihaleler yapılmakta ve arsa sorunu olmayan yerlerde inşaatlara hız verilmeden devam edilmektedir. İhalesi yapılan evlerin yaklaşık yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış durumdadır. Valiliğimizin desteği ile vatandaşların evlerinin yapılması aşamasında konteynırlarının yerleri değiştirilmektedir. Vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşması için Valiliğimizce gerekli tüm destek ve yardımlar sağlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN