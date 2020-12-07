Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı

07.12.2020 17:49
Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı, System.String[]

Türkiye'nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere nar fidesi dağıtıldı.

Türkiye'nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere nar fidesi dağıtıldı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da çiftçilerin nar yetiştiriciliğine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Son yıllarda üretim alanını her geçen gün artıran Samsatlı çiftçilere Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdaresinin desteği ile 20 bin adet nar fidanı dağıtıldı. Samsat ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve çiftçiler katıldı. Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor. Son yıllarda Adıyaman'da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla il özel idaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Besni ve Sincik ilçelerimize 18 Bin 500 adet ceviz fidanı, Besni, Gerger ve Gölbaşı ilçelerimize 33 Bin 690 adet cennet hurması fidanı ve Samsat ilçemize 20 bin adet nar fidanı dağıtıyoruz. İl Özel İdaremiz Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında toplam 842 Bin TL'lik bir kaynak ayırdı. İklim ve toprak yapısı bakımından Adıyaman, Türkiye'de en kaliteli nar üretim merkezlerinden biridir. Nar üretimi bakımında Türkiye'de 9. sırada yer alan Adıyaman'da 13 Bin 440 dekar alanda yıllık 13 Bin 890 ton nar üretimi yapılmaktadır. Biz bunu 20 bin tona ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Hurma üretiminde ise Türkiye'de 4. sırada yer alan Adıyaman'da 2 bin 115 dekar alanda toplam 7 bin 863 ton hurma elde edilmektedir. Bunu da iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan sonra hedefimiz daha çok çiftçiyi desteklemek olacak. Çiftçiyi desteklemek ülke ekonomisini desteklemektir. Meyveciliği Geliştirme Projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nar fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı

Adıyaman, Türkiye, Samsat, Nar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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