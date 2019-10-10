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Samsatlı gençlere belediyeden yardım

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçe Belediye Başkanlığı, üniversitede okuyan öğrencilerin yol ve konaklama giderleri için yardım etme kararı aldı.

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Adıyaman'ın Samsat ilçe Belediye Başkanlığı, üniversitede okuyan öğrencilerin yol ve konaklama giderleri için yardım etme kararı aldı.


Samsat Belediye Meclisi 95 Samsatlı üniversite öğrencisine, yol ve konaklama giderlerine katkı sunmak amacı ile 557'şer lira yardım yapacak. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat ilçesinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için yapılması gereken her ne varsa yapacaklarını söyledi. Başkan Fırat, "Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onlara iyi bir eğitim vermektir. Samsat ilçemizin nicelik ve nitelik bakımından eğitim seviyesinin yükseltilmesi, kültür ve okur-yazarlık oranının yükseltilmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Belediyemize başvuran, bölümüne bakmaksızın bütün gençlerimize imkanlarımız nispetinde yardım etme kararı aldık. Bu tür yardımlarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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