Son Dakika Haberleri: Samsatlı Öğrenciler Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

Samsatlı Öğrenciler Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilçe içinde yürüyerek, Hükümet Konağı önünde açıklama yaptı.

Samsatlı Öğrenciler Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilçe içinde yürüyerek, Hükümet Konağı önünde açıklama yaptı.

Samsat Merkez Ortaokulu öğrencileri, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat Merkez Ortaokulu Müdürü Osman Uzun ve öğretmenleri ile birlikte, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için ellerinde afiş ve pankartlarla şehir içinde yürüyerek Hükümet Konağı önünde sözcüleri, Merkez Ortaokulu Öğrencisi Pınar Nur Demir tarafından açıklama yapıldı.

Burada bir açıklaya yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, erken tanı ve doğru bir eğitim ile otizmin kısmın de olsa kontrol altına alınabildiğini belirterek, duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Otizm, bir hastalık olmayıp, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, gelişimsel bir bozukluktur. İnsanların bu kardeşlerimize çok dikkatli davranması ve sevgi ile yaklaşmaları büyük önem taşıyor. Onların yerinde bizler de olabilirdik. Bu bilinçle sizler de farkındalık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Adıyaman, Hükümet, Samsat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Özdemir'den Rol Arkadaşı Can Yaman Hakkında Açıklama! Demet Şener'in Yeni Sevgilisi Cenk Küpeli'nin Nişanlı Olduğu İddia Edilen Alev Gezer'den Açıklama Geldi Şarkıcı Tuğba Ekinci, Sette Olay Çıkardığı Söylenen Can Yaman'a Ateş Püskürdü Orkun Kökçü İçin Abisinden Beşiktaş Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsatlı Öğrenciler Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]