Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır, bir kez daha 'başkan' seçildi. Çakır, "Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor, yapacak çok işimiz var" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nde hafta sonu olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimler sonucunda ise mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu, üyelerden bir kez daha 'güvenoyu' aldı.

Raporlara onay ve temenniler

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Salonu'nda gerçekleştirilen, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda faaliyet ve gelir-gider durumu raporları okunup ibra edildi. Denetim kurulu raporu kabul edilmesi ve gelir, gider, bütçe ve faaliyet raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından daha sonra gazeteciler, söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdi.

Başkan Çakır'dan 'teşekkür' konuşması

Divan Başkanlığını Osman Kara ve üyeliklerini Nusret Sağlam ile Oktay Çakır'ın yaptıkları genel kurulda tek liste ile gidilen seçimlerde Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkan seçildi. Pandemi şartlarına rağmen yoğun ilginin gösterildiği genel kurul ile ilgili bir konuşma yapan Başkan Yusuf Ziya Çakır, "Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetimizin genel kurulu gerçekleşti. Genel kurula katılan ve bize tekrar görevi layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cemiyet yönetimi olarak önlerinde yapılacak çok iş bulunduğunu söyleyen Çakır, "Göreve geldiğimiz ilk 1 yıl önemli çalışmalara imza attık. Örneğin, cemiyetimizi bir hizmet binasına kavuşturduk. Ancak daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bizler de birçok çalışma planımızı ertelemek durumunda kaldık. Bundan sonraki yeni dönemde çok daha fazla çalışarak şehrimizde mesleğimizin sorunlarına eğilmek, meslektaşlarımız için sorun çözücü ve güven verici bir cemiyet olmak için mücadele edeceğiz. Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor çünkü yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Alınan karar ile sayısı 14'e yükseltilen yönetim kurulu ise şu isimlerde oluştu:

Okan Aralan, Murat Sandıkçı, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Merve İlhan, Yaşar Aslan, Gülsüm Atik, İlyas Gün, Selçuk Kaya, Fatih Akça, Hilal Gamze Çakır, Harun Üstün, Ahmet Çağdaş Çatoğlu ve Sedat Öksüzoğlu. - SAMSUN