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Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı

08.07.2021 10:50
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı, normalleşme süreciyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençleri ağırlamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı, normalleşme süreciyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençleri ağırlamaya başladı.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yeşil ile mavinin buluştuğu 19 Mayıs Gençlik kampı, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin "Bir Kardeşlik İklimi" sloganıyla buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu, ulaşım dahil tüm ihtiyaçların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığı kampa gelen gençlerin tamamına, yolculuk süresi de dahil olacak şekilde seyahat ve sağlık sigortası yapılıp, sağlık hizmeti veriliyor.

19 Mayıs Gençlik Kampı'nda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, kampların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Kamp programı içinde birbirinden eğlenceli, rekabete dayalı sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yer aldığını anlatan Kasapoğlu, "Kamplar, gençlerin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek oluyor. Etkinliklere katılan gençler, kendilerini geliştirme ve bir arada yaşama hukukunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gençlerin bulundukları kenti tanımaları için geziler de düzenlediklerini dile getirerek, "Gençlerimize Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'un önemini geziler düzenleyerek gösteriyoruz. Bandırma Vapuru ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Gazi Müzesi'ni gezen gençlerimizin, kültürel ve tarihsel olarak da gelişmesine imkan sağlıyoruz. Türkiye'nin iç bölgelerinden gelen ve denizi hiç görmemiş gençlerimizi de Karadeniz ile tanıştırarak, denizle bağlarını güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı

Türkiye, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı - Son Dakika


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