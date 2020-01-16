Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor - Son Dakika Spor

Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan ve 3 yıl önce hizmete giren Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan ve 3 yıl önce hizmete giren Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yılport Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stat zemininin 3 yıldır oturmaması, her maçtan sonra çimde bozulma meydana gelmesi nedeniyle hibrit çime geçmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kulübün stat kullanımı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına biriken borcundan mahsup edilmek üzere hibrit çim uygulamasına başlandığını aktaran Erkanat, "Hibrit çim sayesinde saha zemini düzelecek. Bunun için Hollandalı bir firma ile anlaştık. 24 saat vardiya ile hibrit çim zemine monte ediliyor. İki hafta içinde işlem bitecek ve bir sonraki iç saha maçını evimizde oynayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Zemindeki yüksek aşınmaları onararak, kaliteli ve düzgün bir saha oluşturmak istediklerini vurgulayan Erkanat, "Hibrit çim, doğal çim aşınmış olsa bile daima yeşil ve estetik bir görünüm sunar. Zeminden kaynaklı sporcu yaralanmalarında azalma sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 19 Mayıs Stadı, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti
Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
21:40 Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti - Son Dakika Spor
21:25 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:12 Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor
21:10 Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor
21:05 Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]