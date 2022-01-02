Samsun 220 çeşit yemeğiyle gastronomi turizminde payını artıracak - Son Dakika

Samsun'un 220 çeşit yemeği tanıtılarak, kentin gastronomi turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarih boyunca farklı kültürden etkilenen Samsun'da, yöresel lezzetlerin ortaya çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda keşkek, nokul, haluçka, baklalı sarma, fasulye turşu kavurması, katık sündürmesi, büryan, kağıtta hamsi, karmaç, kıvratma, kocakarı gerdanı, paluze gibi yöresel lezzetlerin tarifleri ve özelliklerinin, hem yazılı hem de görüntülü olarak hazırlanması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, "Samsun yemekleri" başlıklı envanter çalışmasında 220 çeşit yemek tespit ettiklerini söyledi.

Çalışma kapsamında kamu ve özel kurumlar, belediyeler, üniversitelerle iş birliği yapacaklarını belirten İpekdal, "Büyük otellerin mutfaklarının yanı sıra kırsal kesimde geleneksel usullerle yapılan yemeklerin videolu çekimleri yapılacak. Samsun yemeklerini bir kültür olarak yaşayacak hale getirmek, hem görüntülü hem de kitap şeklinde insanların istifadesine sunma niyetindeyiz." dedi.

"Şehrimizin turizmine de katkı sunacak önemli bir eserin hazırlıklarına başladık"

İpekdal, bu alanda görevlendirilen personelin arazide görev yapacağını, yemek derlemelerini ortaya koyacağını anlatarak, "Gastronomisiyle ön plana çıkmış bazı köy ve ilçelerimizde derleme çalışmaları, o derleme esnasında alınan görüntülerle ortaya çıkacak sonuçlar yayımlanacak. Şehrimizin turizmine de katkı sunacak önemli bir eserin ön hazırlıklarına başladık." diye konuştu.

Çalışmanın farklı mecralarda yer bulması için teknolojinin de kullanılacağını dile getiren İpekdal, "Dönem teknoloji devri, dijital dönem. Yaptığımız broşürlerde de bunları kullanmaya başladık. Bir turizm haritası hazırlamıştık, onu da QR kod ile hazırladık. Bu kitabı da benzer şekilde yapmak istiyoruz. Kodu okuttuğunuzda yemeğin tarifini verecek veya film olarak gösterecek şekilde hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

İpekdal, Samsun'un göç alan ve veren bir kent olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Samsun yaklaşık 150 yıldır hem Kafkaslar'dan hem Balkanlar'dan ciddi göç alan bir şehir, Karadeniz Bölgesi'nin de toplanma şehri, insanlar buraya gelirken kültürlerini de getiriyorlar. Balkan yemekleri de, Kafkas yemekleri de, Karadeniz yemekleri de, Türk mutfağı da, Anadolu mutfağı da, Samsun'da yaygın olarak kullanılıyor. 220 civarında farklı yemek çeşidi. Samsun denilince akla Samsun pidesi, Bafra pidesi, Çarşamba pidesi, Terme pidesi geliyor. Tirit denilince ilçelerimiz arasında yarış var. Havza, 'kaptırmayız' diyor. Vezirköprü diyor ki, 'Bizimdir.' Ama tirit evi Kavak'ta. Böyle tatlı rekabetler var."