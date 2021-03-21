Samsun, 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısında birinci - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu. 3 haftadır vaka sayısında birinci olan Samsun'un yanı sıra 'Çok riskli' kategorisindeki Karadeniz'deki illerde denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ile olan Samsun'un yanı sıra 'Çok riskli il' kategorisindeki Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer illerde de denetimler artırıldı.

6-12 Mart haftası verilerinde de Samsun; 458,53'lük oranla ülkede en çok vaka görülen il olmuştu.KARADENİZ ZİRVEDEBakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun'un yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Çorum, Bayburt ve Artvin'de artış, Sinop, Ordu ve Gümüşhane'de iyileşme olduğu gözlendi. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, başlatılan dinamik denetim süreci sürüyor.KISITLAMADA DENETİMLER

Bu arada uyarılara rağmen dün Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Samsun'da, polis ekipleri araç sürücülerini ve yolda gezen vatandaşları tek tek durdurup, HES kontrolü yaptı. Kadıköy Mahallesi'nde maskesiz köpek gezdiren gençlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polisi ekipleri, 2 gence de idari ceza işlemi uyguladı.