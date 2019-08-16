Son Dakika Haberleri: SAMSUN 3 kuzenin hayatını kaybettiği göletler dolduruluyor
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SAMSUN 3 kuzenin hayatını kaybettiği göletler dolduruluyor

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3 kuzenin hayatını kaybettiği göletler dolduruluyorSamsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da serinlemek için girdikleri gölette Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) hayatını kaybetti.

3 kuzenin hayatını kaybettiği göletler dolduruluyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da serinlemek için girdikleri gölette Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) hayatını kaybetti. Kuzenlerin hayatını kaybettiği gölet, toprak doldurularak derinliklerinin azaltılması için çalışma başlatıldı.
Olay, 31 Temmuz'da, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Aileler, olaydan sonra göletlerin kapatılması için çağrıda bulundu. Harekete geçen belediye ekipleri, göletleri topraklarla doldurarak derinliklerini azaltmak için çalışma başlattı. Göletlerin olduğu alana yol yapımı için çalışma yürüten ekipler, daha sonra göletleri toprakla doldurarak su derinliklerini azaltacak.
Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, Tekkeköy Belediyesi'nin duruma müdahale ederek derenin derin kısımlarını doldurma çalışmasını başlattığını söyledi. Mutlucan, Yaşanan bu acı olayın ardından cenaze sahipleriyle beraber Tekkeköy Belediye'sinden bu noktaya güvenlik önlemi alınmasını rica ettik. Belediye ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Makineler gelerek yolu açtılar. Kırıcıyla beraber gölün derin kısımlarını dolduracaklar. Ufak göller zaman zaman sel sonucu derinleşerek risk oluşturuyordu. Yapılan bu çalışmanın da çok yerinde ve kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız dedi.
Altınkaya, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:48 Kaynak: DHA
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