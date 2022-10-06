Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi

06.10.2022 13:00
Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi

Samsun haberi... Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 20 bin bandrolsüz boş makaron, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi ile 7 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Olayla ilgili Z.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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