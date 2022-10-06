İkamette yapılan aramada 20 bin bandrolsüz boş makaron, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi ile 7 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun haberleri... Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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