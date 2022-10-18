Son dakika haberi! Samsun'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Samsun'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

18.10.2022 13:46
Son dakika haberi! Samsun'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun'da gasp olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da gasp olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde gasp olayına karıştıkları ileri sürülen H.A. ve B.V., Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. ve B.V. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Samsun'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Samsun'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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