Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da polis uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika
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Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da polis uyuşturucu ve silah ele geçirdi

19.10.2022 13:37
Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da polis uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'da polis bir eve yaptığı baskında 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun'da polis bir eve yaptığı baskında 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Bafra ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.H. gözaltına alındı. Ş.H. hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da polis uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika

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