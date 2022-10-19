Son dakika haber... Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

19.10.2022 13:56

Son dakika haberler: Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralıSAMSUN Samsun'da LPG yüklü tankerin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN Samsun'da LPG yüklü tankerin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Tokat'ta LPG götüren Erdinç Pala idaresindeki 29 AAF 416 plakalı tanker, kavşakta Hülya Aydın'ın kullandığı 06 CNL 863 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Samsun'da LPG yüklü tanker otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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