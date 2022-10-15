Samsun 3. sayfa: Samsun'da yazlık eve operasyon: 15 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun 3. sayfa: Samsun'da yazlık eve operasyon: 15 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

15.10.2022 13:05
Samsun 3. sayfa: Samsun'da yazlık eve operasyon: 15 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Samsun haber... Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yazlık eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yazlık eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda yazlık bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada yaklaşık 15 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.A. (28) gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.G.(38) de yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlanan G.A. ve M.G. Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun 3. sayfa: Samsun'da yazlık eve operasyon: 15 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun 3. sayfa: Samsun'da yazlık eve operasyon: 15 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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