SAMSUN 36 yıldır süren kadastro davası nedeniyle mağdurlar - Son Dakika

36 yıldır süren kadastro davası nedeniyle mağdurlar

SAMSUN'un Terme ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde başlatılan kadastro çalışmaları itirazlar nedeniyle yargıya taşındı. 36 yıldır süren davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlar, su ve elektrik hattı bağlatamadıkları evlerini satamıyor, iş yeri açamıyor.

Terme ilçesinde 650 hanesi bulunan yaklaşık 2 bin 500 nüfusun yaşadığı Yalı Mahallesi'nde 1984 yılında 930 parselde kadastro çalışması başlatıldı. Ancak o yıllarda arazi anlaşmazlıkları ve itirazlar nedeniyle çalışma yargıya taşındı. 36 yıldır süren davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlar, su ve elektrik hattı bağlatamadıkları evlerini satamıyor. Davaların bir an önce sonuçlanmasını bekleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor.

'DAVANIN BÖLÜNMESİNİ İSTİYORUZ?

Yalı Mahallesi Muhtarı Murat Dinç , mahallenin tapu nedeniyle davalık olduğunu belirterek, 'Tapu olmadığı için mahallemizde çalışma yapılamıyor. Terme Adliyesi'nde yer alan kadastro mahkemesi kapandı ve dava Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 11 yılda 3 sefer keşif günü aldık, bir kere geldiler. Dava 36 yıldır devam ediyor ve görevli hakim, dosya kalabalık olduğu için işin içinden çıkamıyor. Biz davanın bölünmesini istiyoruz. Halkımız mağdur. Keşif kararı çıkıyor. Ardından hakim tayin oluyor. İş yeri açamıyoruz. Alt yapı hizmetleri alamıyoruz. Evimize elektrik ve su alamıyoruz. Bu mağduriyetimiz giderilmelidir" diye konuştu.

'TAPU OLMAYINCA HİZMET DE OLMUYOR?

Mahallede tapu olmadığı için hizmet alamadıklarını belirten ve yetkililerden yardım talep eden Süreyya Tügen, 'Dünya gelişti ancak biz adım atamıyoruz. Ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Tapularımız olsun. Tapu olmayınca hizmet olmuyor. Bu soruna biri el atsın, artık biz de gelişmiş mahallelerde yaşamak istiyoruz' dedi.

Metin Sağlık da, "Terme'nin en güzel mahallesi mağdur durumda, çok fazla şikayetimiz var. Mahallemize bakım yapılamıyor, tapumuz yok. Tapumuzu vermiyorlar? ifadelerini kullandı.