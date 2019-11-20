Samsun 4. Gıda Fuarı yarın açılıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" yarın kapılarını açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Karadeniz Perakendeciler Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği'nin desteği ve iş birliğiyle hazırlanan fuarın, gıda profesyonellerini bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden olan gıda sektörü, üretim değeri, istihdama sağladığı katkı ve ihracat performansı bakımından ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Limana olan yakınlığı ve coğrafi avantajı nedeniyle gıda toptancılarının gözde şehirlerinden Samsun, 4. Gıda Fuarı ile gıda sektörünün temsilcilerini bir araya getiriyor. 21-24 Kasım tarihlerinde devam edecek fuarda, sektörün önde gelen firmaları tek çatı altında buluşacak. Fuarın gıda sektörüne önemli katkılarda bulunması ve yeni iş bağlantılarına öncülük yapması planlanıyor."

Açıklamada, bu yıl ilk defa fuarda yöresel ürünler özel alanı oluşturulacağı, 22 ilden gelecek Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği üyesi aşçılar tarafından her gün farklı bir Karadeniz ilinin özel lezzetlerinin, Gastronomi Mutfağı Özel Alanı'nda ilgililer ile buluşacağı kaydedildi.

Fuar, 24 Kasım'a kadar TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlayacak.