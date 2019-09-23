Son Dakika Haberleri: Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

1 saat önce

43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattıSamsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz Ö., adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.

43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

Samsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz Ö., adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri takibe aldı. 'Basit yaralama, hakaret' gibi suçlardan 5 farklı kaydı bulunan Filiz Ö., Canik'te, gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Filiz Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Filiz Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Filiz Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu
Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis FIFA resmen açıkladı! İran'da 40 yıllık yasak sona erdi, kadınlar statlarda maç izleyecek ABD'de bir kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]