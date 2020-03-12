SAMSUN 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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SAMSUN 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldüSAMSUN'un Bafra ilçesinde evli ve 5 çocuk annesi Gönül G. (55), evinde bıçaklanarak öldürüldü.

SAMSUN 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evli ve 5 çocuk annesi Gönül G. (55), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, cinayet şüphelisi olarak kadının akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlu B.G.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, dağınık olan evde, G.?yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda bıçak darbeleri olan Güngör'ün öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Gönül G.'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kadının akli dengesi yerinde olmayan oğlu B.G.?yi yakalamak için çalışma başlattı.


Polis, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
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