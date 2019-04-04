Samsun 5. İnşaat Fuarı Açıldı

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Yüzde 99'u Tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı, Ekonomiye Yılda 41,2 Milyon Lira Katkı Sağlayacak

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı