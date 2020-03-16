Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı 20 bin 428 kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı 20 bin 428 kişi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı 20 bin 428 kişi ziyaret etti

7 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda altı günde 20 bin 428 ziyaretçi ağırlandı.

Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı 20 bin 428 kişi ziyaret etti, System.String[]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda altı günde 20 bin 428 ziyaretçi ağırlandı.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda Samsun ve Karadeniz mobilyasını tanıtmak ve ihracatını yapmak için önemli iş görüşmeleri ve protokoller gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en eski mobilya üretim bölgelerinden olan Samsun'da gerçekleştirilen fuarda, çağdaş ve özgün tasarımlar, yeni donanım ve teknolojiler, mobilya toptancıları ve tüm ilgililere tanıtıldı.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destek ve işbirlikleriyle düzenlenen fuarda, firmalar ile ziyaretçiler arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Murat Erat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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