Samsun, Kovid-19 vaka sayısı en fazla düşen 4'üncü il oldu - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında Samsun'un son bir haftada en fazla düşüş yaşayan 4'üncü il olduğunu belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un Kovid-19 vaka sayısında geçen hafta yaşadığı duraksamanın ardından bu hafta yeniden düşüş eğilimini sürdürdüğünü aktardı.

Haftalık vaka sayılarını değerlendiren Dağlı, "100 bin kişide 55,6 vaka oranıyla 55'inci sıraya kadar geriledik. Aynı zamanda son bir haftada en fazla düşüş gösteren 4'üncü il olmayı hep birlikte başardık. Kademeli normalleşme döneminde göstermiş olduğunuz hassasiyetle elde edilen bu rakamların bir neticesi olarak da kısıtlamaların sosyal hayatımız üzerindeki etkisi bugün itibarıyla biraz daha azaldı." ifadelerini kullandı.

Düşüşü kalıcı hale getirmek istediklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu noktaya gelene kadar zoru başardık ama bunu kalıcı hale getirmek ve nihayetinde bu salgından tamamen kurtulmak için kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeli, sıramız geldiyse aşımızı mutlaka yaptırmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koronavirüsle mücadele konusunda kararlı olacağınıza inanıyor, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."