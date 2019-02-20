Samsun 6 Fetö Şüphelisi Adliyede
1 saat önce
6 FETÖ şüphelisi adliyedeSamsun merkezli olarak 7 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 FETÖPDY şüphelisi bugün adliyeye sevk edildi.
6 FETÖ şüphelisi adliyede
Samsun merkezli olarak 7 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 FETÖPDY şüphelisi bugün adliyeye sevk edildi.
Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun merkezli olarak Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İddiaya göre polis tarafından dün yapılan operasyonda bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş, bir meslekten ihraç edilen astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 6 öğrencisi gözaltına alındı. Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları öne sürülen 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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