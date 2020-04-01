Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın tarihi değişti - Son Dakika

Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın tarihi değişti
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yarın başlaması planlanan Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın yeni tarihi belirlendi.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yarın başlaması planlanan Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın yeni tarihi belirlendi.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, 2-5 Nisan'da yapılması planlanan fuarın koronavirüs salgını nedeniyle 15-18 Ekim'de yapılacağı belirtildi.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın, planlandığı şekilde yeni tarihinde gerçekleştirileceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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